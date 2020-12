“Non ci riesce più” Benedetto XVI | un cardinale rivela come sta oggi Joseph Ratzinger

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Papa Francesco ha dato vita al Concistoro nei giorni scorsi, con la creazione di 13 nuovi cardinali. Per rispetto e gratitudine nei confronti del Papa emerito, sia il Santo Padre che i nuovi porporati si sono recati da lui per fargli una visita di cortesia. Uno dei cardinali presenti all’incontro, Grech, ha parlato nelle scorse ore a ‘Vatican news’ e, a sorpresa, hato dettagli sulle condizioni di salute diXVI. Finora non era trapelato nulla a proposito di tutto questo. Il nuovoha infatti voluto riportare alcune affermazioni di, in quel giorno tanto speciale per i porporati. Ricordiamo che è stato Papa dal 19 aprile del 2005 al 28 febbraio 2013, quando ha deciso di rinunciarvi. Lui è stato il settimo Pontefice tedesco nella storia della Chiesa cattolica; ...