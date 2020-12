Meteo | le previsioni di giovedì 3 dicembre VIDEO

(Di mercoledì 2 dicembre 2020), il vortice freddo che ha portato l'inverno su molte regioni d'Italia (LA NEVE A MILANO. FOTO) si sposterà verso la Grecia portando un temporaneo miglioramento del tempo. Ilriuscirà ancora a proporci qualche disturbo specialmente al Sud dove saranno ancora frequenti piogge e temporali, in particolare sull'area tirrenica della Calabria e nel sud della Puglia. Sul resto del Paese il quadrorologico tornerà temporaneamente tranquillo ad eccezione del Nordest dove in mattinata si avranno ancora residue piogge e qualche spruzzata di neve sui monti Da venerdì la situazione si farà decisamente più burrascosa con un forte peggioramento a partire dal Piemonte e la Liguria. Sarà la seconda fase del maltempo che imbiancherà ancora una volta le pianure del Nord.Leal NordTempo ancora instabile sul ...

Ultime Notizie dalla rete : Meteo previsioni

La Gazzetta di Modena

Torna l’allerta meteo al sud ed in particolare in Sicilia e quindi anche nell’agrigentino. Un’area di bassa pressione proveniente dall’Europa settentrionale, ha raggiunto il Mediterraneo determinando ...Condizioni meteo a Napoli Una serie di perturbazioni tutte di matrice settentrionale raggiungerà l\'Italia dove avremo condizioni invernali con altre nevicate in arrivo. Oltre questo anche ?