Lazio | Tare | «Dortmund | sarà spettacolo Haaland il più forte per i prossimi 10 anni»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Igli, direttore sportivo della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Champions League contro il BorussiaIgli, direttore sportivo della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Champions League contro il Borussia. RITORNO IN GERMANIA – «Ritorno sempre con piacere in Germania perché sono stati 9importanti e che mi hanno aiutato anche nella mia esperienza in Italia». ASSENZA– «È il centravanti piùin Europa e loper i10, Il fatto che stasera non ciè un vantaggio. Vogliamo vincere e dobbiamo sfrutla sua assenza per ...