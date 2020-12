La console dell’Argentina a Napoli per commemorare Maradona

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il Sindaco diLuigi de Magistris ha ricevuto a Palazzo San Giacomo laGenerale della Repubblica Argentina a Roma, Ana de la Paz Tito con la quale si è intrattenuto in un lungo e commosso incontro di ricordo di Diego Armando. Laha ringraziato il primo cittadino per l’immenso affetto che ancora una volta la Città ha voluto riservare al grande Campione ed ha molto apprezzato la sensibilità dell’Amministrazione comunale della città per le prime iniziative intraprese perDiego, napoletano ed argentino. Il Sindaco de Magistris, al termine dell’incontro, ha voluto donare allaTito in segno di amicizia tra i due popoli il gagliardetto della Città che per l’occasione è stato listato a lutto. De Magistris, poco dopo ha anche ricevuto un ...