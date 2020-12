Juventus, Bonucci: «A Barcellona per una grande partita. Pirlo? Nessun alibi» (Di giovedì 3 dicembre 2020) Leonardo Bonucci parla dopo la vittoria della Juventus contro la Dinamo Kiev in Champions League. Le sue parole Ai microfoni di Sky Sport, Leonardo Bonucci ha parlato dopo Juventus-Dinamo Kiev. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 LA GARA – «Abbiamo fatto una buona partita. L’obiettivo era vincere per dare un ulteriore stimolo a questa classifica e andare al Barcellona a giocare una grande partita. Vogliamo far crescere l’autostima e crede in ciò che facciamo, dare fiducia ai tanti giovani che sono scesi in campo. Nell’ultimo quarto d’ora ci siamo un po’ allungati, ma nonostante un’azione con una loro potenziale azione da gol, abbiamo fatto una buona partita». NUOVO ALLENATORE – «Siamo al ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Leonardoparla dopo la vittoria dellacontro la Dinamo Kiev in Champions League. Le sue parole Ai microfoni di Sky Sport, Leonardoha parlato dopo-Dinamo Kiev. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 LA GARA – «Abbiamo fatto una buona. L’obiettivo era vincere per dare un ulteriore stimolo a questa classifica e andare ala giocare una. Vogliamo far crescere l’autostima e crede in ciò che facciamo, dare fiducia ai tanti giovani che sono scesi in campo. Nell’ultimo quarto d’ora ci siamo un po’ allungati, ma nonostante un’azione con una loro potenziale azione da gol, abbiamo fatto una buona». NUOVO ALLENATORE – «Siamo al ...

