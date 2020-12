Istituto Pascale | Ascierto | Melanoma | in 10 anni grazie all’immunoterapia +70% i pazienti vivi dopo la diagnosi

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) “In dieci, in Italia, le persone viveladisono aumentate di quasi il 70%: erano 100.910 nel 2010, sono 169.900 nel 2020. È un tumore della pelle in costante crescita, infatti nel 2020 sono stimati 14.900 nuovi casi, con un incremento del 20% in 12 mesi, ma le opportunità di trattamento sono sempre più efficaci,ad armi come l’immunoterapia che stimola il sistema immunitario contro il cancro”. Sono questi alcuni dei dati elaborati dall’di Napoli, tra i primi centri a livello mondiale nella cura di questa neoplasia, con oltre 4.000curati con l’immunoterapia dal 2010. Alle nuove frontiere nella lotta contro il più aggressivo tumore della pelle, è dedicato il convegno internazionale ...