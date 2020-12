Il medico gli sbaglia il trapianto di capelli e la moglie chiede il divorzio: ma il giudice… (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Una vicenda molto particolare ha come protagonista un uomo che dopo un trapianto di capelli andato male, ha subito conseguenze, non solo dal punto di vista fisico ed estetico, ma anche dal punto di vista morale. Non vedendo risultati soddisfacenti nella capigliatura del marito, la moglie ha infatti deciso di chiedere il divorzio da quest’ultimo. Il malcapitato dunque, si è trovato ad affrontare un doppio trauma legato, da un lato al suo aspetto esteriore, dall’altro alla fine del suo matrimonio. Il protagonista della vicenda è un cinquantaquattrenne toscano che, insoddisfatto della sua capigliatura, aveva deciso di sottoporsi ad un trapianto di capelli. La vicenda era iniziata nel 2008 e il protagonista della vicenda aveva riposto tutte le sue speranze nell’operazione ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Una vicenda molto particolare ha come protagonista un uomo che dopo undiandato male, ha subito conseguenze, non solo dal punto di vista fisico ed estetico, ma anche dal punto di vista morale. Non vedendo risultati soddisfacenti nella capigliatura del marito, laha infatti deciso dire ilda quest’ultimo. Il malcapitato dunque, si è trovato ad affrontare un doppio trauma legato, da un lato al suo aspetto esteriore, dall’altro alla fine del suo matrimonio. Il protagonista della vicenda è un cinquantaquattrenne toscano che, insoddisfatto della sua capigliatura, aveva deciso di sottoporsi ad undi. La vicenda era iniziata nel 2008 e il protagonista della vicenda aveva riposto tutte le sue speranze nell’operazione ...

GassmanGassmann : Avendolo ordinato a settembre, oggi mi vaccino per l’influenza dal mio medico di base. Il mio consiglio, a chi rie… - Corriere : «Mi sono avvicinato e gli ho chiesto: perché piangi? Mi ha risposto: voglio stare con mia moglie. Così l’ho abbracc… - ZZiliani : Due cose da dire a #Marotta. La prima è che non gliel'ha ordinato il medico di ingaggiare #Eriksen; la seconda è ch… - FabioSchinelli : RT @vecchiopaglia: Mia moglie mi ha convinto a fare l'antinfluenzale.Medico mutua non aderisce. 800638638 niente da fare. 02999599 una voci… - kishe96 : @MagicOblivion @CCCXIII_AD 95% accettabile , è nei parametri . Comunque farebbe piacere sapere per che tipo di test… -