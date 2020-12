Giulia Salemi | “Io a letto…” Confessioni intime | sorpresa nella casa | “Non mi è mai successo”

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) La new entry del GF Vip (che continua a non dar tregua ad Elisabetta Gregoraci sebbene quest’ultima abbia intenzione di uscire dal reality per il bene del figlio Nathan Falco Briatore) nelle ultime ore ha stupito tutti con una rivelazione piuttosto intima. La sicurezza con cuisi mostra costantemente non avrebbe mai lasciato trapelare un fatto simile se non ne avesse mai parlato. La 27enne piacentina era in chiacchiere con la coinquilina Maria Teresa Ruta quando ha deciso di aprirsi in modo inedito. Una scelta coraggiosa dal momento che si trova all’intero dell’appartamento del GF Vip, sempre spiato da milioni di telespettatori. Il segreto svelato riguarda il suo rapporto con gli uomini che tutti credevano sereno. Ma non è esattamente così. Ecco la sua confessione. Con l’ex Francesco Monte “Ho una cosa molto imbarazzante da ...