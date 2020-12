Foresta Amazzonica | scoperta “Cappella Sistina” rupestre | dipinti di 12mila anni fa Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic – E’ un ritrovamento sensazionale che va ben oltre l’importanza strettamente archeologica. Perché questa “antica Cappella– così come l’hanno definita gli esperti –nella, è una delle più straordinarie scoperte degli ultimie lascia a bocca aperta anche solo osservandone le foto. Parliamo di decine di migliaia di pitture risalenti all’epoca preistorica lungo ben 12 chilometri di pareti rocciose in Colombia. L’artenellaRaffigurazioni oltretutto uniche al mondo, perché mostrano animali estinti da molto tempo come il mastodonte – ovvero una specie preistorica di elefante presente anticamente in Sud America – cavalli dell’era glaciale e bradipi giganti. Come evidenziato ...