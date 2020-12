F1, Romain Grosjean: “Ho visto la morte in faccia. Ad Abu Dhabi contento anche se arrivo ultimo” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) 29 secondi: questo il tempo nel quale il francese della Haas Romain Grosjean è rimasto nella sua Haas in fiamme, in conseguenza dello spaventoso incidente nel corso del primo giro del GP del Bahrain, terzultimo round del Mondiale 2020 di F1. Un crash pauroso, dall’esito fortunatamente lieto visto che il transalpino, pur rimediando alcune ustioni di non grave entità a mani e piedi, è riuscito a salvarsi. In attesa di essere dimesso nella giornata odierna dall’Ospedale Militare, il racing driver ha raccontato in un’intervista concessa a TF1 e a LCI France le sue sensazioni in merito a quanto accaduto. “Senza l’Halo non sarei qui. Vedermi avvolto completamente dalle fiamme mi ha fatto pensare all’incidente di Niki Lauda, non volevo avere le sue stesse conseguenze. Ho pensato ai miei figli e ai miei genitori, non volevo lasciarli. Ho ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 dicembre 2020) 29 secondi: questo il tempo nel quale il francese della Haasè rimasto nella sua Haas in fiamme, in conseguenza dello spaventoso incidente nel corso del primo giro del GP del Bahrain, terzultimo round del Mondiale 2020 di F1. Un crash pauroso, dall’esito fortunatamente lietoche il transalpino, pur rimediando alcune ustioni di non grave entità a mani e piedi, è riuscito a salvarsi. In attesa di essere dimesso nella giornata odierna dall’Ospedale Militare, il racing driver ha raccontato in un’intervista concessa a TF1 e a LCI France le sue sensazioni in merito a quanto accaduto. “Senza l’Halo non sarei qui. Vedermi avvolto completamente dalle fiamme mi ha fatto pensare all’incidente di Niki Lauda, non volevo avere le sue stesse conseguenze. Ho pensato ai miei figli e ai miei genitori, non volevo lasciarli. Ho ...

SkySportF1 : ?? Il video che stavamo tutti aspettando: Romain #Grosjean ringrazia tutti dall'ospedale #BahrainGP ???? #SkyMotori… - SkySportF1 : Tutte le inquadrature del terribile incidente di Romain #Grosjean al via del #BahrainGP ????: il francese è in ospeda… - Ele_2802 : RT @Italiaracing: Romain Grosjean racconta l'incidente nella gara in Bahrain: 'Ho cercato di uscire dall'abitacolo per tre volte' https://t… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | L'incidente di Romain #Grosjean ricostruito in 3D - leonardoleonef : RT @mara_sangiorgio: Pietro Fittipaldi farà il suo debutto in F1 sostituendo Romain Grosjean nel GP di Sakhir #f1 #haas #skymotori -