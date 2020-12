Emergenza virus, la Val d'Aosta va per conto suo: legge anti-Dpcm in polemica col governo. Il Pd si astiene (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La Regione si attribuisce la competenza su "libertà di movimento dei cittadini, attività economiche e sportive, eventi e relazioni sociali". Il ministro Boccia: "Chiudete subito i negozi". La risposta del governatore Lavevaz: "Impugneremo l'ordinanza che ci classifica zona rossa" Leggi su repubblica (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La Regione si attribuisce la competenza su "libertà di movimento dei cittadini, attività economiche e sportive, eventi e relazioni sociali". Il ministro Boccia: "Chiudete subito i negozi". La risposta del governatore Lavevaz: "Impugneremo l'ordinanza che ci classifica zona rossa"

MatteoRichetti : Nelle carceri italiane in questo momento ci sono 1900 contagi tra detenuti e personale. Il virus corre ancora più v… - SoniaLaVera : Emergenza virus, la Val d'Aosta va per conto suo: legge anti-Dpcm in polemica col governo. Il Pd si… - rep_torino : Emergenza virus, la Val d'Aosta va per conto suo: legge anti-Dpcm in polemica col governo. Il Pd si astiene [aggior… - Annalis80790333 : RT @repubblica: Emergenza virus, la Val d'Aosta va per conto suo: legge anti-Dpcm in polemica col governo, ma il Pd si astiene https://t.co… - rep_torino : Emergenza virus, la Val d'Aosta va per conto suo: legge anti-Dpcm in polemica col governo. Il Pd si astiene [aggior… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza virus Emergenza virus, la Val d'Aosta va per conto suo: legge anti-Dpcm in polemica col governo. Il Pd si astiene La Repubblica Coronavirus, il bollettino: 20709 nuovi contagi, resta alto il numero dei morti (684)

Risalgono sopra quota ventimila, per l’esattezza a 20.709 i contagi in Italia ma con 25mila tampini in più di ieri. Sono 684 le nuove vittime da coronavirus. Sono 47 in meno i letti occuoati in terapi ...

Coronavirus, ancora alto il numero dei contagi nell'isola: 445, 4 i decessi

Eseguiti 3297 test. Scende il numero dei ricoverati in ospedale. Sono 241 i pazienti guariti CAGLIARI. Sono 22.340 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio d ...

Risalgono sopra quota ventimila, per l’esattezza a 20.709 i contagi in Italia ma con 25mila tampini in più di ieri. Sono 684 le nuove vittime da coronavirus. Sono 47 in meno i letti occuoati in terapi ...Eseguiti 3297 test. Scende il numero dei ricoverati in ospedale. Sono 241 i pazienti guariti CAGLIARI. Sono 22.340 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio d ...