E' giallo su un' influencer trovata morta sul ciglio della strada

Era scomparsa lo scorso 27 dicembre, giorno in cui non aveva fatto rientro nella propria abitazione Alexis Leigh Sharkey , 26enne giovane influencer su Instagram che è stata trovata cadavere sul ciglio della strada

Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine e a breve sul corpo della 26enne verrà effettuata l'autopsia all'Harris County Institute of Forensic Sciences ...

Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine e a breve sul corpo della 26enne verrà effettuata l'autopsia all'Harris County Institute of Forensic Sciences