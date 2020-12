Como, tre bambini ricoverati con sindrome di Kawasaki legata al covid (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tre bambini rispettivamente di 5, 3 e 2 anni sono stati ricoverati in ospedale a causa della sindrome di Kawasaki legata al coronavirus. Tre bambini di Como sono stati ricoverati in ospedale con sintomi riconducibili alla sindrome di Kawasaki. Si tratta di una patologia infiammatoria che colpisce i vasi sanguigni e generalmente colpisce i bambini L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Trerispettivamente di 5, 3 e 2 anni sono statiin ospedale a causa delladial coronavirus. Tredisono statiin ospedale con sintomi riconducibili alladi. Si tratta di una patologia infiammatoria che colpisce i vasi sanguigni e generalmente colpisce iL'articolo proviene da Inews.it.

