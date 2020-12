Champion's League: Juventus in scioltezza, la Lazio pareggia a Dortmund (Di giovedì 3 dicembre 2020) La Juventus rimane in scia del Barcellona nella corsa al primo posto del Gruppo G di Champions League grazie al successo per 3-0 (con gol di Chiesa, Ronaldo e Morata ) contro la Dinamo di Kiev. Non ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 3 dicembre 2020) Larimane in scia del Barcellona nella corsa al primo posto del Gruppo G digrazie al successo per 3-0 (con gol di Chiesa, Ronaldo e Morata ) contro la Dinamo di Kiev. Non ...

Ultime Notizie dalla rete : Champion League Champions: ci pensa Lukaku, 3-2 al Borussia e Inter spera ancora Agenzia ANSA Bolla Champions: Uyba cuore e batticuore. Primo squillo al tie break

Nella seconda giornata del girone di andata della Pool A di Champions League, la Unet e-work Busto Arsizio contro il Developres Rzeszow vince al tie break per 2-3 (17-25, 22-25, 25-19, 25-22, 13-15).b ...

Lazio, parla Inzaghi: “Siamo soddisfatti della gara disputata”

Pareggio che costringe i biancocelesti a fare risultato contro il Club Brugge nell’ultimo impegno del girone di Champions League all’Olimpico la prossima settimana. Ancora non matematica infatti la ...

