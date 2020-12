Caso Regeni, l'Egitto alza un muro sulle indagini: il fallimento della diplomazia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Italia e Egitto, da ieri, hanno deciso di separarsi consensualmente. Nella vicenda legata alla morte di Giulio Regeni, il 28enne ricercatore universitario scomparso al Cairo il 25 gennaio del 2016 e trovato... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Italia e, da ieri, hanno deciso di separarsi consensualmente. Nella vicenda legata alla morte di Giulio, il 28enne ricercatore universitario scomparso al Cairo il 25 gennaio del 2016 e trovato...

Caso Regeni, @matteorenzi : 'Non c'è giorno in cui non ricordi questa vicenda, senza dedicare un pensiero alla famiglia di Giulio Regeni'

Ascolta "Egitto: Giulio Regeni e Patrick Zaky" su Spreaker. «Un Paese repressivo come l'Egitto è un Paese di cui ci possiamo fidare?». È questa la domanda che la vicenda di Giulio Regen ...

La Procura di Roma chiude le indagini del Caso Regeni, continua a non collaborare

Lo stallo tra Italia ed Egitto sul caso Regeni continua. L’Egitto alza un muro e prova porta avanti la teoria di una banda criminale.

Ascolta "Egitto: Giulio Regeni e Patrick Zaky" su Spreaker. «Un Paese repressivo come l'Egitto è un Paese di cui ci possiamo fidare?». È questa la domanda che la vicenda di Giulio Regeni solleva. Lo stallo tra Italia ed Egitto sul caso Regeni continua. L'Egitto alza un muro e prova porta avanti la teoria di una banda criminale.