Boscaglia: “Qualcosa non ha funzionato. Lucca e Saraniti insieme? Rispondo così” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Parola a Roberto Boscaglia.Si conclude con il risultato di 3-3 la rocambolesca sfida tra Palermo e Viterbese andata in scena questo pomeriggio al " Renzo Barbera", valida per il recupero dell'8ª giornata di Serie C. Un risultato che permette alle due compagini di dividere la posta in palio al termine di una sfida combattutissima e senza esclusione di colpi. Un match analizzato al triplice fischio dal tecnico Roberto Boscaglia nella consueta conferenza stampa post-gara."Se noi valutiamo le tre situazioni da gol nel primo siamo messi bene, la palla è entrata dopo un rimpallo clamoroso; sul secondo la linea difensiva doveva scappare un pò prima. Sulla punizione ci può stare dato che ha fatto gol un giocatore di 1.96, qualcosa non ha funzionato nella linea della marcatura e quindi sicuramente c'è stato qualche problema. C'è stata comunque ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Parola a Roberto.Si conclude con il risultato di 3-3 la rocambolesca sfida tra Palermo e Viterbese andata in scena questo pomeriggio al " Renzo Barbera", valida per il recupero dell'8ª giornata di Serie C. Un risultato che permette alle due compagini di dividere la posta in palio al termine di una sfida combattutissima e senza esclusione di colpi. Un match analizzato al triplice fischio dal tecnico Robertonella consueta conferenza stampa post-gara."Se noi valutiamo le tre situazioni da gol nel primo siamo messi bene, la palla è entrata dopo un rimpallo clamoroso; sul secondo la linea difensiva doveva scappare un pò prima. Sulla punizione ci può stare dato che ha fatto gol un giocatore di 1.96, qualcosa non hanella linea della marcatura e quindi sicuramente c'è stato qualche problema. C'è stata comunque ...

