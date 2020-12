Autostrade | bonus e promozione al manager che mentì per proteggere Castellucci

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Sul Secolo XIX nuove intercettazioni riguardanti idiarrestati nelle scorse settimane nell’ambito dell’inchiesta sui pannelli fonoassorbenti del Ponte Morandi: Paolo Berti, Michele Donferri Mitelli e l’ex amministratore delegato Giovanni. Stavolta le parole registrate al telefono riguardano il viadotto di Aqualonga, crollato il 28 luglio 2013 provocando 40 morti. Indagato per la strage, al processoè stato assolto. Dalle intercettazioni si scopre che Paolo Berti, ex direttore delle Operazioni, ricevette une unaper aver coperto e fatto assolvere il suo capo. Lo scrive, nero su bianco, la Guardia di Finanza in un’informativa depositata in Procura. Nel documento è dimostrato che il reddito di Berti ...

ilnapolista

Un manager di Autostrade mentì per difendere l’ex ad e fu promosso. Lo sfogo in un’intercettazione: “Questi cani non mi devono licenziare” ...Le nuove carte dell’inchiesta sugli arresti degli ex vertici di Autostrade Castellucci sarà di nuovo processato per la strage dell’Acqualonga ...