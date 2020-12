Adelaide e il design artigianale che si compra al mercato

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Mentre nel resto d’Italia i mercati rionali stentano a sopravvivere o si trasformano in food hall per turisti, il Mercato di Testaccio di Roma è ancora il cuore del quartiere. Ha cambiato sede nel 2012, lasciando la vecchia struttura oramai fatiscente e traslocando in un edificio di design disegnato dall’architetto Marco Rietti nella vicina in via Galvani: cinquemila metri quadrati di superficie, 100 banchi e 100 storie.