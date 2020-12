Vaccini Covid, Pfizer e Biontech hanno presentato richiesta di autorizzazione all’Agenzia europea dei farmaci (Di martedì 1 dicembre 2020) A 24 ore della richiesta da parte dell’azienda Moderna all’autorizzazione all’uso in emergenza del candidato vaccino anti Covid, anche Biontech e Pfizer hanno presentato la richiesta di autorizzazione all’Ema, l’Agenzia europea per i farmaci. Ed entro una settimana anche AstraZeneca consegnerà la documentazione per l’approvazione del candidato vaccino di Oxford alle agenzie regolatorie. “La capogruppo AstraZeneca sta predisponendo tutta la documentazione, tutto il pacchetto da consegnare alle agenzie regolatorie – a affermato Piero Di Lorenzo, presidente e amministratore delegato di Irbm Pomezia, che collabora allo sviluppo Cusano Italia Tv. -. Confido che entro una settimana questo pacchetto sarà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) A 24 ore dellada parte dell’azienda Moderna all’all’uso in emergenza del candidato vaccino anti, ancheladiall’Ema, l’Agenziaper i. Ed entro una settimana anche AstraZeneca consegnerà la documentazione per l’approvazione del candidato vaccino di Oxford alle agenzie regolatorie. “La capogruppo AstraZeneca sta predisponendo tutta la documentazione, tutto il pacchetto da consegnare alle agenzie regolatorie – a affermato Piero Di Lorenzo, presidente e amministratore delegato di Irbm Pomezia, che collabora allo sviluppo Cusano Italia Tv. -. Confido che entro una settimana questo pacchetto sarà ...

PaoloGentiloni : Niente IVA sui futuri vaccini e sui kit per i test #COVID fino alla fine della pandemia. Il Parlamento europeo appr… - RobertoBurioni : Ovviamente quello che accadrà con i vaccini contro COVID-19 nessuno può saperlo, ma i vaccini esistenti la situazio… - Rinaldi_euro : Dal Pd terrorismo mediatico sui vaccini: 'Non vi faremo parlare più' - m_dore : Non venitemi poi a dire che sono un complottista, vedremo poi come finisce la storia dei vaccini - nellyardito : RT @RadioSavana: Crediamo che questo video possa essere risolutivo per molti. Beppe Grillo 1998: 'I vaccini sono una truffa. Le multinazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Covid Ilaria Capua sul vaccino Covid: «Per la somministrazione ci vorrà tutto il 2021» Corriere della Sera Coronavirus, delegazione medici israeliani in Piemonte per aiutare ad affrontare l'emergenza

Il gruppo composto da 20 medici e infermieri specializzati nella cura di pazienti critici in terapia intensiva lavoreraà per almeno due settimane ...

Il leader nordcoreano Kim Jong-un e familiari vaccinati contro il covid con un farmaco fornito dalla Cina?

“Il leader nordcoreano Kim Jong-un e molti altri funzionari di vertice all’interno della famiglia Kim e del network della leadership sono stati vaccinati contro il Covid-19 nelle ultime due o tre sett ...

Il gruppo composto da 20 medici e infermieri specializzati nella cura di pazienti critici in terapia intensiva lavoreraà per almeno due settimane ...“Il leader nordcoreano Kim Jong-un e molti altri funzionari di vertice all’interno della famiglia Kim e del network della leadership sono stati vaccinati contro il Covid-19 nelle ultime due o tre sett ...