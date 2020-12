Uomini e Donne, sparisce lo storico jingle scritto da Agostino Penna: ecco perché (Di martedì 1 dicembre 2020) Uomini e Donne cambio il jingle Da un paio di giorni il pubblico di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, ha notato un cambiamento che di certo non è passato inosservato. Lo storico tema musicale composto anni fa dal musicista e cantante Agostino Penna è stato sostituito con un altro pezzo. Ricordiamo che il compositore per diverso tempo è stato uno dei protagonisti del programma di Canale 5 curando gli intermezzi musicali delle prime edizioni. Dopo un lungo periodo d’assenza dal piccolo schermo, Penna ha partecipato all’edizione 2019 di Tale e Quale Show, riuscendo pure a vincerla. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto di recente. Il nuovo motivetto di Uomini e ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 1 dicembre 2020)cambio ilDa un paio di giorni il pubblico di, il dating show condotto da Maria De Filippi, ha notato un cambiamento che di certo non è passato inosservato. Lotema musicale composto anni fa dal musicista e cantanteè stato sostituito con un altro pezzo. Ricordiamo che il compositore per diverso tempo è stato uno dei protagonisti del programma di Canale 5 curando gli intermezzi musicali delle prime edizioni. Dopo un lungo periodo d’assenza dal piccolo schermo,ha partecipato all’edizione 2019 di Tale e Quale Show, riuscendo pure a vincerla. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto di recente. Il nuovo motivetto die ...

