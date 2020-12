Uomini e Donne oggi 1 dicembre: le anticipazioni del Trono Over e del Trono Classico (Di martedì 1 dicembre 2020) Dopo la puntata di lunedì dedicata quasi interamente al Trono Classico, Uomini e Donne torna oggi, martedì 1 dicembre, con un nuovo appuntamento. Secondo le anticipazioni sulla nuova pu8ntata della trasmissione di Maria De Filippi, oggi dovrebbe essere annunciata la consueta sospensione del programma per le feste natalizie. Uomini e Donne si ferma quindi per brindare, ma non prima di aver dipanato dubbi e posto la lente di ingrandimento su alcune delle storie più appassionanti della stagione. oggi dovrebbe essere il turno, di finire sotto i riflettori, di Gemma Galgani, storica protagonista della trasmissione messa un po’ in disparte nelle ultime settimane. La dama di Torino sta ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 dicembre 2020) Dopo la puntata di lunedì dedicata quasi interamente altorna, martedì 1, con un nuovo appuntamento. Secondo lesulla nuova pu8ntata della trasmissione di Maria De Filippi,dovrebbe essere annunciata la consueta sospensione del programma per le feste natalizie.si ferma quindi per brindare, ma non prima di aver dipanato dubbi e posto la lente di ingrandimento su alcune delle storie più appassionanti della stagione.dovrebbe essere il turno, di finire sotto i riflettori, di Gemma Galgani, storica protagonista della trasmissione messa un po’ in disparte nelle ultime settimane. La dama di Torino sta ...

matteosalvinimi : Francia. Scontri con la Polizia, automobili incendiate, vetrine distrutte, 23 donne e uomini delle Forze dell’ordin… - Piu_Europa : ?? #HIV: PENSAVI FOSSE SCOMPARSO? Ogni anno muoiono 500 persone per #AIDS Nel 2019 oltre 2500 nuove diagnosi HIV I p… - trash_italiano : Serviva il cambio di jingle di Uomini e Donne per farmi capire davvero che nulla è per sempre. - flowery42 : Ho appena scoperto dopo boh forse un anno e mezzo che su ig mi segue uno che pare sia stato a Uomini e donne. Fiera… - FrancescoIandi4 : RT @Piu_Europa: ?? #HIV: PENSAVI FOSSE SCOMPARSO? Ogni anno muoiono 500 persone per #AIDS Nel 2019 oltre 2500 nuove diagnosi HIV I più colpi… -