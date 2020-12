Ufficiale | Gyasi rinnova con lo Spezia fino al 2023

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 1 dicembre 2020) LoCalcio rende noto di aver trovato l’accordo per il prolungamento del contratto che lega l’attaccante Emmanuelalla Società bianca, ora in scadenza a giugno. Il classe ’94, reduce dalla prima rete siglata in Serie A e che vanta ben 83 presenze e 14 gol con il Club di Via Melara, è stato tra i grandi protagonisti della storica promozione in Serie A, siglando anche la rete decisiva nella finale di andata playoff a Frosinone. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.