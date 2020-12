Test per il Covid abusivi: dai Nas 145mila euro di sanzioni ai laboratori irregolari (Di martedì 1 dicembre 2020) Controlli dei carabinieri in 300 centri di analisi. Fra 94 le violazioni, riscontrate in 67 centri,i risultati positivi non erano comunicati alle Asl Leggi su repubblica (Di martedì 1 dicembre 2020) Controlli dei carabinieri in 300 centri di analisi. Fra 94 le violazioni, riscontrate in 67 centri,i risultati positivi non erano comunicati alle Asl

Ultime Notizie dalla rete : Test per Covid, il test per abbracciare i nonni IL TELEGRAFO Livorno Aggiornamento test antigenici a Celano, su 2170 persone 7 sono risultate positive

Celano - Anche Celano, come altri paesi marsicani, fa un primo bilancio delle giornate, appena concluse, di screening di massa ...

Coronavirus, controllo dei Carabinieri del Nas su laboratori privati che effettuano tamponi e test

Nell’ambito delle attività di controllo svolte nel periodo di emergenza sanitaria, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ... similari operanti nel commercio e nell’erogazione di test di ...

