Scene da un matrimonio: la serie con Jessica Chastain e Oscar Isaac in pausa per il COVID-19

Stop alle riprese del remake di Scene da un matrimonio a causa di alcune positività al COVID-19, la lavorazione della miniserie HBO con Oscar Isaac e Jessica Chastain riprenderà tra un paio di settimane. La lavorazione di Scenes from a Marriage, rilettura del capolavoro di Ingmar Bergman Scene da un matrimonio targata HBO interpretata da Jessica Chastain e Oscar Isaac, è in pausa a causa del COVID-19. Le riprese della miniserie sono state interrotte per due settimane dopo che tra le maestranze sul set sono state riscontrate alcune positività al COVID-19.

