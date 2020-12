Patrimoniale, la sinistra esce allo scoperto: «Va fatta». Feltri durissimo: «Ipotesi a capocchia» (video) (Di martedì 1 dicembre 2020) Patrimoniale rossa trionferà, statene certi. Le indiscrezioni smentite precipitosamente dal governo, ieri, trovano clamorose conferme oggi dalla sinistra che sostiene l’attuale maggioranza, quella che fa capo a Leu ma che trova grandi estimatori anche tra i grillini. A esporsi è Nicola Fratoianni, sia a UnoMattina che all’Aria che Tira sulla Sette, che conferma i timori dell’opposizione. La Patrimoniale sta per arrivare? “Io trovo ragionevole la proposta di Patrimoniale che abbiamo posto. Occorre mettere ordine ad una serie di interventi patrimoniali che già esistenti ma che non sempre sono organizzati in modo equo, dall’Imu per la seconda casa e il bollo sui depositi finanziari”, dice Fratoianni. “Nella proposta introduciamo un’aliquota progressiva per i patrimoni – prosegue il parlamentare di Leu – su cui molti ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 1 dicembre 2020)rossa trionferà, statene certi. Le indiscrezioni smentite precipitosamente dal governo, ieri, trovano clamorose conferme oggi dallache sostiene l’attuale maggioranza, quella che fa capo a Leu ma che trova grandi estimatori anche tra i grillini. A esporsi è Nicola Fratoianni, sia a UnoMattina che all’Aria che Tira sulla Sette, che conferma i timori dell’opposizione. Lasta per arrivare? “Io trovo ragionevole la proposta diche abbiamo posto. Occorre mettere ordine ad una serie di interventi patrimoniali che già esistenti ma che non sempre sono organizzati in modo equo, dall’Imu per la seconda casa e il bollo sui depositi finanziari”, dice Fratoianni. “Nella proposta introduciamo un’aliquota progressiva per i patrimoni – prosegue il parlamentare di Leu – su cui molti ...

LegaSalvini : E LA SINISTRA TORNA ALL'ANTICO VIZIETTO. UNA #PATRIMONIALE PER FARE CASSA - FratellidItalia : Ecco la loro risposta della sinistra alla crisi, il loro regalo di Natale agli italiani: un furto sui conti corrent… - matteosalvinimi : Come previsto, arriva l’emendamento della sinistra che vorrebbe mettere le mani nelle tasche degli italiani. NO all… - MissEnzuccia : Motivo per cui la sinistra chiede la #patrimoniale! Da qualche parte questi soldi devono uscire… - LucaNameiswolf : RT @lucianocapone: Sulla patrimoniale la sinistra marcia divisa per sbagliare unita. Due proposte diverse, Leu tendenza Fratoianni e Leu te… -

