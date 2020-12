Ocse: Pil Italia 2020 a -9,1%, in 2021 ripresa a +4,3% (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic. -(Adnkronos) - - "Dopo la netta contrazione del 2020" stimata -9,1%, "il Pil Italiano dovrebbe aumentare del 4,3% nel 2021 e del 3,2% nel 2022". E' la previsione formulata dall'Ocse nell'Economic Outlook appena diffuso, in cui ricorda come lockdown e incertezza pesano sull'economia sebbene le politiche di sostegno del governo "abbiano mitigato gli effetti su imprese e famiglie". Tuttavia - continua l'organizzazione - una "creazione concreta di posti di lavoro, soprattutto per le persone poco qualificate, le donne e i giovani tornerà solo nel 2022, quando si prevede che un vaccino efficace sarà stato ampiamente diffuso", con il conseguente impatto su consumi e risparmi. Per l'Organizzazione "investimenti ed esportazioni dovrebbero riprendersi gradualmente insieme al settore manifatturiero". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic. -(Adnkronos) - - "Dopo la netta contrazione del" stimata -9,1%, "il Pilno dovrebbe aumentare del 4,3% nele del 3,2% nel 2022". E' la previsione formulata dall'nell'Economic Outlook appena diffuso, in cui ricorda come lockdown e incertezza pesano sull'economia sebbene le politiche di sostegno del governo "abbiano mitigato gli effetti su imprese e famiglie". Tuttavia - continua l'organizzazione - una "creazione concreta di posti di lavoro, soprattutto per le persone poco qualificate, le donne e i giovani tornerà solo nel 2022, quando si prevede che un vaccino efficace sarà stato ampiamente diffuso", con il conseguente impatto su consumi e risparmi. Per l'Organizzazione "investimenti ed esportazioni dovrebbero riprendersi gradualmente insieme al settore manifatturiero".

Ocse: Pil Italia 2020 a -9,1%, in 2021 ripresa a +4,3%

Roma, 1 dic. -(Adnkronos) – – "Dopo la netta contrazione del 2020" stimata -9,1%, "il Pil italiano dovrebbe aumentare del 4,3% nel 2021 e del 3,2% nel 2022". E' la previsione formulata dall'Ocse nell' ...

Ocse: Turchia, la ripresa economica sarà graduale e persisteranno rischi

Il Pil della Turchia dovrebbe registrare una contrazione nell'ultimo trimestre del 2020, e recuperare solo molto gradualmente in ...

Ocse: Turchia, la ripresa economica sarà graduale e persisteranno rischi

Il Pil della Turchia dovrebbe registrare una contrazione nell'ultimo trimestre del 2020, e recuperare solo molto gradualmente in ...