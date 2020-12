Malati di Covid a casa: un punteggio dirà come stanno (Di martedì 1 dicembre 2020) Il ministero della Salute pubblica le linee guida per seguire i pazienti a domicilio. I medici di famiglia divideranno i casi positivi in tre fasce di rischio Leggi su repubblica (Di martedì 1 dicembre 2020) Il ministero della Salute pubblica le linee guida per seguire i pazienti a domicilio. I medici di famiglia divideranno i casi positivi in tre fasce di rischio

chetempochefa : 'Abbiamo stabilito una bella collaborazione. E' una settimana che stiamo lavorando. A Crotone dovremo gestire una s… - StampaTorino : I posti letto per Covid? Sono stati sottratti agli altri malati. La denuncia dei medici ospedalieri - Mikevisci : 'Andiamo alla settimana bianca, al diavolo il Covid. Che ci frega di vecchi e malati, il Covidfara' pulizia'. Alle… - LaGazzettaWeb : Covid a Lucera, arriva la tenda degli abbracci: così i malati potranno stringere i familiari - rensie75 : RT @CesareSacchetti: Nicola Piovani:'è aumentato il mio disprezzo per i negazionisti.' Non raggiungerà mai il mio di disprezzo per tutti qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Malati Covid HTTP/1.1 Server Too Busy