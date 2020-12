Le campagne per la lettura sono la malattia senile delle pubblicità antidroga (Di martedì 1 dicembre 2020) Se nella Bologna degli anni Ottanta non sono diventata eroinomane, è stato per una serie di fortunate coincidenze. Per il terrore degli aghi. Perché a Bologna le pere se le facevano gli studenti fuori sede, e i bolognesi sono sì inclusivi ma non così tanto da concepire di frequentare i fuori sede. sono ragionevolmente certa che quelli che invece si sono accompagnati all’eroina, tuttavia, l’abbiano perlopiù fatto una volta scoperte le menzogne raccontate dalle campagne di sensibilizzazione. Ai miei tempi si portava molto «L’eroina ti fa diventare dipendente già dalla prima volta», che è un po’ meno scemo di «Dalle canne all’eroina è un attimo» (dev’essere un attimo immenso, perché tutti ma proprio tutti quelli che conosco si fanno o si sono fatti le canne, e pochissimi si ... Leggi su linkiesta (Di martedì 1 dicembre 2020) Se nella Bologna degli anni Ottanta nondiventata eroinomane, è stato per una serie di fortunate coincidenze. Per il terrore degli aghi. Perché a Bologna le pere se le facevano gli studenti fuori sede, e i bolognesisì inclusivi ma non così tanto da concepire di frequentare i fuori sede.ragionevolmente certa che quelli che invece siaccompagnati all’eroina, tuttavia, l’abbiano perlopiù fatto una volta scoperte le menzogne raccontate dalledi sensibilizzazione. Ai miei tempi si portava molto «L’eroina ti fa diventare dipendente già dalla prima volta», che è un po’ meno scemo di «Dalle canne all’eroina è un attimo» (dev’essere un attimo immenso, perché tutti ma proprio tutti quelli che conosco si fanno o sifatti le canne, e pochissimi si ...

