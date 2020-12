Lagarde lancia l’allarme | “In Europa l’economia soffre | ricalibreremo le nostre misure”

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 1 dicembre 2020) In"la seconda ondata pandemica sta rallentando e perdendo intensità, ma le indagini e gli sviluppi che vediamo mostrano che l'economia stando". Con lo sviluppo di vaccini anti Covid "vediamo l'altra sponda ma non abbiamo ancora attraversato il guado", ha affermato la presidente della Bce, Christine, durante un video collegamento con l'Atlantic Council GeoEconomics Center. "Le autorità fiscali (i governi-ndr) devono continuare a dispiegare i loro strumenti, perché dobbiamo assicurarci di arrivare sani e salvi all'altra sponda". Per quanto riguarda la Bce "lemisure, per assicurare che i nostri strumenti sostengano la ripresa e che le condizioni finanziarie restino favorevoli. Ma chiaramente - ha aggiunto - siamo in una fase in cui la politica di Bilancio sarà ...