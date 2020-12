Il San Pio rafforza l’organico con ulteriori 284 unità di personale

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa divulgata dall’Azienda Ospedaliera San Pio. Di seguito il testo: Dicembre invita a fare bilanci e la Direzione Generale dell’A.O.R.N. “San Pio”, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, fortemente impegnata a dare al Sannio un’offerta sanitaria qualitativamente importante ed attrattiva a livello regionale ed interregionale, è la prima a “guardarsi dentro” per una verifica di quanto realizzato nell’anno che va a concludersi e delle azioni in atto, prima fra tutte l’Atto Aziendale, in corso di approvazione da parte della Regione, per il potenziamento dei servizi. In un anno nel quale un’epocale pandemia ha mandato in affanno molte strutture sanitarie, traducendosi in un’emergenza per la carenza del, c’è da sottolineare che, grazie ad un costante impegno degli uffici ...