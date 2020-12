I capolavori degli Uffizi tradotti nella lingua dei segni (Di martedì 1 dicembre 2020) I capolavori degli Uffizi “tradotti” nella lingua dei segni in occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità “Video-descrizioni” dei capolavori della Galleria degli Uffizi nella lingua dei segni Italiana (LIS) con sottotitoli in italiano e, prossimamente, anche in segni Internazionali con sottotitoli in inglese. Questa una delle principali novità dei progetti di miglioramento… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 1 dicembre 2020) Ideiin occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità “Video-descrizioni” deidella GalleriadeiItaliana (LIS) con sottotitoli in italiano e, prossimamente, anche inInternazionali con sottotitoli in inglese. Questa una delle principali novità dei progetti di miglioramento… L'articolo Corriere Nazionale.

