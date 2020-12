Germania, a Treviri un’auto si lancia sulla folla e uccide due persone (Di martedì 1 dicembre 2020) ROMA – Almeno due persone sono state uccise e altre 15 ferite oggi a Treviri, in Germania, dall’impatto di un Suv che percorreva un’area pedonale della città. Il bilancio delle vittime è stato riferito dal sindaco Wolfram Leibe, sentito dall’emittente pubblica Swr. Secondo il primo cittadino, a perdere la vita sarebbe stata anche una ragazza. Leggi su dire (Di martedì 1 dicembre 2020) ROMA – Almeno due persone sono state uccise e altre 15 ferite oggi a Treviri, in Germania, dall’impatto di un Suv che percorreva un’area pedonale della città. Il bilancio delle vittime è stato riferito dal sindaco Wolfram Leibe, sentito dall’emittente pubblica Swr. Secondo il primo cittadino, a perdere la vita sarebbe stata anche una ragazza.

Radio1Rai : ?? #Germania. Auto contro la folla a #Treviri all’interno di una zona pedonale. Diverse persone sono rimaste ferite.… - ilpost : Un’auto ha investito la folla a Treviri, in Germania: ci sono almeno due morti - Adnkronos : ++#Germania, auto contro pedoni a Treviri: almeno due morti++ - scenarieconomic : RT @Musso___: Passato il Covid, tornerà AfD. Le cacate di Merkel non finiranno più di provocare danni. La svolta a destra della CDU è inevi… - Musso___ : Passato il Covid, tornerà AfD. Le cacate di Merkel non finiranno più di provocare danni. La svolta a destra della C… -