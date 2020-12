CS | GO | rimosso il ban di KRIMZ su Steam Il giocatore ringrazia Valve ed è pronto a sfidare Dignitas

(Di martedì 1 dicembre 2020) Solo qualche giorno fa anche noi di Esports247 avevamo riportato la notizia del “ban” nei confronti dell’account dida, la piattaforma gestita da. Il ban nei confronti deldi CS:GO era stato inoltrato proprio dal VAC, ovvero dalAnti-Cheat, il sistema del produttore che ha il compito di contrastare l’utilizzo di cheats, glitch o altre tecniche illegali nei videogiochi e negli esports. A quanto pare, il “ban” perè stato revocato. Poco dopo essere stato bannato,aveva ricevuto la solidarietà di molti utenti e giocatori. Fin da subito si è immaginato che il VAC si fosse attivato a causa di un software anti-cheat di terze parti. Ilsvedese non ha detto perché il suo account è stato bannato, ma si è ...

