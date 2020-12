Covid-19, occasione per rivedere calendario scolastico: meno vacanze estive, più stop durante l’anno. Speciale su OS TV alle 14.30 (Di martedì 1 dicembre 2020) Il coronavirus ha rivoluzionato il mondo della scuola e non solo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 dicembre 2020) Il coronavirus ha rivoluzionato il mondo della scuola e non solo. L'articolo .

VSinistre : - CattedraRosmini : Grazie a @catt_ch e @framuratori: “Siamo riusciti a far passare il messaggio che il futuro può essere l’occasione p… - giovanardiandre : RT @istbrunoleoni: Mancano corpi intermedi disposti a ragionare su questi temi, e con loro un livello di cooperazione fondamentale a metter… - bianchi_amedeo : C'è qualcosa che non va... il sabato e la domenica chiudiamo i Centri commerciali però il venerdì ne inauguriamo un… - lallancita56 : RT @SlipperLea: Paolo Pagliaro mi fa riflettere: i ristori in buona parte si basano sul fatturato dell'anno precedente, quindi in questa fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid occasione «Covid, un'occasione per riqualificare il mercato del lavoro» IlPiacenza Sanità. 1° dicembre: Giornata mondiale di lotta anti Aids. Aggiornamenti Covid in provincia di Ravenna.

SANITA' PUBBLICA. Non abbassare la guardia nei confronti di una malattia che si può curare, ma dalla quale non si può ancora guarire . Lunedì 1 dicembre si è celebrata la Giornata mondiale contro l’A ...

Giornata Mondiale per la Lotta all’Aids, in farmacia profilattici omaggio e informativa

Oggi, primo dicembre, in occasione della Giornata Mondiale per la Lotta all’Aids, come ogni anno si rinnova l’appuntamento per sensibilizzare la popolazione contro il virus HIV, grazie all’ormai conso ...

SANITA' PUBBLICA. Non abbassare la guardia nei confronti di una malattia che si può curare, ma dalla quale non si può ancora guarire . Lunedì 1 dicembre si è celebrata la Giornata mondiale contro l’A ...Oggi, primo dicembre, in occasione della Giornata Mondiale per la Lotta all’Aids, come ogni anno si rinnova l’appuntamento per sensibilizzare la popolazione contro il virus HIV, grazie all’ormai conso ...