Coronavirus, Ema detta i tempi per il vaccino: risposta a Pfizer entro il 29 dicembre. Per Moderna il 12 gennaio (Di martedì 1 dicembre 2020) L'ente regolatore europeo incaricato di dare il via libera definitivo al vaccino anti Covid comincia a dettare i suoi tempi. Dopo la richiesta di autorizzazione da parte di Pfizer e BioNtech, l'Ema (Agenzia europea del farmaco) si è espressa circa i passi da fare per la valutazione conclusiva della formula candidata. La domanda sull'immissione in commercio condizionale del vaccino Pfizer è stata quindi accolta e l'ente regolatore ha fatto sapere che il lavoro di verifica «si concluderà con una riunione straordinaria prevista per il 29 dicembre». Una tempistica che Ema ha definito «accelerata» ma che mette in dubbio di conseguenza tutte le voci di una possibile diffusione prima di Natale. La stessa presidente della Commissione europea Ursula von der ...

