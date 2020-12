Continua il mistero sulla morte di Gianmarco Pozzi La Procura | “Potrebbe essere stato inseguito”

Leggi su newnotizie

(Di martedì 1 dicembre 2020) Ildel campione di kickboxingsi infittisce. Per i familiari il decesso non è avvenuto in modo accidentale. Per lail ragazzo potrebbeinseguito da qualcuno., il campione di kickboxing di 28 anni, è morto lo scorso 9 agosto a Ponza in circostanze poco chiare. L'articolo NewNotizie.it.