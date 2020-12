Calhanoglu Juventus, contatti continui: dicembre sarà il mese decisivo (Di martedì 1 dicembre 2020) Calhanoglu Juventus – Calhanoglu continua ad essere un nome molto interessante per la Juventus, sia da un punto di vista economico che tecnico-tattico. In tal senso i bianconeri vorrebbero poter sfruttare l’occasione e prendere un giocatore di livello ad un prezzo accessibile. Il turco va in scadenza con il Milan a fine stagione e non ha intenzione di rinnovare il contratto con i rossoneri. Al vaglio quindi c’è la clamorosa ipotesi di un affondo da parte della dirigenza bianconera già in questa sessione, ormai prossima, di mercato. Calhanoglu Juventus, dicembre mese decisivo Sembra che il mese decisivo potrebbe essere il seguente di dicembre. La Juventus sempre più ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 1 dicembre 2020)continua ad essere un nome molto interessante per la, sia da un punto di vista economico che tecnico-tattico. In tal senso i bianconeri vorrebbero poter sfruttare l’occasione e prendere un giocatore di livello ad un prezzo accessibile. Il turco va in scadenza con il Milan a fine stagione e non ha intenzione di rinnovare il contratto con i rossoneri. Al vaglio quindi c’è la clamorosa ipotesi di un affondo da parte della dirigenza bianconera già in questa sessione, ormai prossima, di mercato.Sembra che ilpotrebbe essere il seguente di. Lasempre più ...

