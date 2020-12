Borussia Dortmund-Lazio | Leiva | “Abbiamo tanta voglia di far bene | sarà gara diversa rispetto all’andata”

Leggi su mediagol

(Di martedì 1 dicembre 2020) Laall'esameper staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League.I biancocelesti nella serata di mercoledì saranno ospiti dei gialloneri in una sfida che vale il futuro nella competizione sebla qualificazione sia davvero a un passo. Il centrocampista del club capitolino, Lucas, in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."una partitadall'andata, giochiamo fuori casa. Abbiamoe abbiamo dimostrato di avere un approccio perfetto. Ormai adesso è la normalità. Dobbiamo cercare di trovare le motivazioni, che avremmo trovato anche con il pubblico avversario presente. Sarebbe stato bellissimo".