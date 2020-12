Affondo artico tra il weekend e l' Immacolata | FORTE MALTEMPO con PIOGGIA | VENTO E TANTA NEVE

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 1 dicembre 2020) Roma - IMMINENTE FASE INVERNALE: Dicembre inizierà in modo radicalmente diverso rispetto al mese che ho ha preceduto. L'esordio sarà di stampo invernale grazie ad una prima irruzione di aria fredda di matrice polare che ci raggiungerà per metà settimana portando piogge abbondanti e nevicate fino a bassa quota. Ma questo sarà solo l'inizio, a seguire quasi senza alcun intervallo una seconda e più importante irruzione di aria artica metterà un campo una profonda saccatura che dal Mare del Nord si spingerà fino all'Africa settentrionale. Sarà una situazione dinamicamente anomala per il mese di Dicembre che normalmente non vede scambi meridiani di così vaste proporzioni. La saccatura avrà una posizione occidentale rispetto alla nostra Penisola e queste sono le situazioni più insidiose perché i fronti che scaturiscono dall'incontro tra le correnti polari e quelle caldo umide richiamate ...