Ventun’ anni fa usciva “…Squérez?” | il disco di debutto dei Lùnapop segnando la storia di un’intera generazione

(Di lunedì 30 novembre 2020) Esattamente 21fa, il 30 novembre 1999,“…Squérez?”, ildideidi Cesare Cremonini, tra i primi dieci album di tutti i tempi in Italia e riconosciuto da F.I.M.I. (Federazione Industria Musicale italiana) come ild’esordio di una band italiana più venduto di sempre. L’album è stato saldamente al 1° posto della classifica italiana per 13 settimane consecutive (118 sono invece le settimane di permanenza nella classifica generale) entrando quindi nella Top5 dei dischi rimasti più a lungo in vetta. Da “…Squérez?” sono stati tratti singoli come ”50 special”, “Un giorno migliore”, “Qualcosa di grande”, canzoni entrate nel patrimonio della musica italiana e che oggi, dopo 20, sono ancora amate e cantate dal pubblico di tutte ...