Vaccino, i dati di Moderna: "Efficace al 94,1% e fino al 100% nei casi gravi" (Di lunedì 30 novembre 2020) L'azienda america annuncia i risultati della fase 3. Ora chiederà l'autorizzazione all'uso di emergenza alla Fda e all'Ema Leggi su repubblica (Di lunedì 30 novembre 2020) L'azienda america annuncia i risultati della fase 3. Ora chiederà l'autorizzazione all'uso di emergenza alla Fda e all'Ema

chetempochefa : 'Dire 'io non mi farò il vaccino se non ci sono dati sulla sicurezza' è come dire 'io non guiderei un auto senza fr… - Adnkronos : #Crisanti: 'Sulla base dei dati attuali non mi #vaccino' - LucaBizzarri : Sono giorni che sento discutere su Crisanti e il suo “non farei il vaccino a gennaio” Poi, stasera, sento l’intervi… - G_A_V_76 : RT @antieuropeistaa: Sappiate che la PFIZER renderà consultabili i dati della sperimentazione tra 4 anni e non potranno essere usati in tri… - Marcell78225090 : RT @fattoquotidiano: Vaccino Covid Moderna, pubblicati i dati: “Efficacia nei casi severi al 100%”. Chiesta autorizzazione all’uso in Usa e… -