Uomini e Donne spoiler puntata di oggi: Gemma fa un balletto sensuale, Valentina la umilia (Di lunedì 30 novembre 2020) Gli spoiler di oggi di Uomini e Donne, lunedì 30 novembre, rivelano che Maria De Filippi partirà, nuovamente, da Gemma Galgani. La dama siederà al centro dello studio per raccontare come stia procedendo la sua vita sentimentale. Durante la puntata, naturalmente, non mancheranno le frecciatine di Tina Cipollari. Valentina, invece, prenderà una drastica decisione, che umilierà parecchio la dama torinese. Marianna, invece, chiuderà con Armando. spoiler oggi: esterna piccante tra Gemma e Maurizio Sulla puntata di oggi di Uomini e Donne ci sono spoiler entusiasmanti. Si comincerà con Gemma Galgani seduta al centro dello ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 30 novembre 2020) Glididi, lunedì 30 novembre, rivelano che Maria De Filippi partirà, nuovamente, daGalgani. La dama siederà al centro dello studio per raccontare come stia procedendo la sua vita sentimentale. Durante la, naturalmente, non mancheranno le frecciatine di Tina Cipollari., invece, prenderà una drastica decisione, che umilierà parecchio la dama torinese. Marianna, invece, chiuderà con Armando.: esterna piccante trae Maurizio Sulladidici sonoentusiasmanti. Si comincerà conGalgani seduta al centro dello ...

