‘Uomini e Donne’: l’opinione di Chia sulla puntata del 30/11/20 (Di lunedì 30 novembre 2020) No, vabbè, ma ditelo che il trono di Gianluca De Matteis è una supercazzola gigantesca perché vi serviva il filone comico come a René Ferretti quando per Occhi del Cuore aveva preso Nando Martellone che ogni tanto ti piantava lì un “bbbuciodeculo” e tutti giù a ridere, perché sennò non se spiega, dai. Ogni volta che siede lui a centro studio e parte una sua esterna random con una sua corteggiatrice random io mi aspetto sempre che da un momento all’altro sbuchino da dietro i cespugli quelli della troupe di Scherzi a Parte e ci palesino che era tutta una simpatica boutade della Sanguinaria, perché DAVVERO ogni cosa che riguarda Gianluca in quello studio è FOLLIA VERA. Cioè, a parte che già avere Armando Incarnato aggrappato ai maroni a commentare QUALSIASI COSA tu faccia – con un’aggressività che chicccazzoteconosce e con una spocChia che nemmeno si potrebbe permettere ... Leggi su isaechia (Di lunedì 30 novembre 2020) No, vabbè, ma ditelo che il trono di Gianluca De Matteis è una supercazzola gigantesca perché vi serviva il filone comico come a René Ferretti quando per Occhi del Cuore aveva preso Nando Martellone che ogni tanto ti piantava lì un “bbbuciodeculo” e tutti giù a ridere, perché sennò non se spiega, dai. Ogni volta che siede lui a centro studio e parte una sua esterna random con una sua corteggiatrice random io mi aspetto sempre che da un momento all’altro sbuchino da dietro i cespugli quelli della troupe di Scherzi a Parte e ci palesino che era tutta una simpatica boutade della Sanguinaria, perché DAVVERO ogni cosa che riguarda Gianluca in quello studio è FOLLIA VERA. Cioè, a parte che già avere Armando Incarnato aggrappato ai maroni a commentare QUALSIASI COSA tu faccia – con un’aggressività che chicccazzoteconosce e con una spocche nemmeno si potrebbe permettere ...

matteosalvinimi : Francia. Scontri con la Polizia, automobili incendiate, vetrine distrutte, 23 donne e uomini delle Forze dell’ordin… - trash_italiano : Serviva il cambio di jingle di Uomini e Donne per farmi capire davvero che nulla è per sempre. - CottarelliCPI : In Italia solo il 2,4 percento degli uomini uccisi è stato ucciso da un partner o ex partner. Per le donne questo d… - tahis_mi : RT @matteosalvinimi: Francia. Scontri con la Polizia, automobili incendiate, vetrine distrutte, 23 donne e uomini delle Forze dell’ordine f… - DirceMariaTorre : Uomini e Donne, Trono Over - Una scottante rivelazione -

