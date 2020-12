Un Posto al Sole, anticipazioni 30 novembre: Niko soffre sempre di più (Di lunedì 30 novembre 2020) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata 30 novembre 2020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.45? Niko continua a stare male e a dire bugie ai suoi familiari, che sono angosciati rispetto alla cattiva strada che sta prendendo il figlio. Franco riceve la notizia che sua madre deve operarsi al cuore e non sa se raggiungerla o meno in Nuova Zelanda. Angela e Bianca Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 30 novembre 2020)“Unal”, puntata 302020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.45?continua a stare male e a dire bugie ai suoi familiari, che sono angosciati rispetto alla cattiva strada che sta prendendo il figlio. Franco riceve la notizia che sua madre deve operarsi al cuore e non sa se raggiungerla o meno in Nuova Zelanda. Angela e Bianca Articolo completo: dal blog SoloDonna

lulls_hs : @softhaz_ la linea sulla spiaggia faceva schifo e mi sono ustionata perché l’unico posto dove prendeva ovviamente e… - PoggiVeru : RT @alone73x1: #30novembre Nati oggi Ridley Scott Dal film Il gladiatore La mia casa è sulle colline di Trujillo. Un posto molto semplice… - fabiolizzi_1970 : „I sogni cedono il posto alle impressioni di un nuovo giorno come lo splendore delle stelle cede alla luce del sole… - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #22esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e subito… - fvtsQK7bvTo6Viv : @laura_ceruti Forse cerca un posto al sole per il futuro. -