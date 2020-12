Tutto pronto per la XII edizione di “Facciamo un pacco alla Camorra” con Flavio Insinna testimonial (Di lunedì 30 novembre 2020) NAPOLI – Si terrà oggi, lunedì 30 novembre, alle 16 in streaming, la 12esima edizione dell’iniziativa “Facciamo un pacco alla Camorra“, promossa dal consorzio Nuova cooperazione organizzata (Nco) in collaborazione con le cooperative sociali dei beni confiscati della provincia di Caserta che operano nelle terre di don Peppe Diana. Il convegno di presentazione, promosso dal giornalista e scrittore Sergio Nazzaro, in collaborazione con il presidente della cooperativa Al di là dei sogni Simmaco Perillo, vedrà la partecipazione del capo della polizia Franco Gabrielli, del Procuratore nazionale Antimafia Federico Cafiero de Raho, insieme al presidente della commissione Antimafia Nicola Morra e il prefetto di Caserta Raffaele Ruberto. Leggi su dire (Di lunedì 30 novembre 2020) NAPOLI – Si terrà oggi, lunedì 30 novembre, alle 16 in streaming, la 12esima edizione dell’iniziativa “Facciamo un pacco alla Camorra“, promossa dal consorzio Nuova cooperazione organizzata (Nco) in collaborazione con le cooperative sociali dei beni confiscati della provincia di Caserta che operano nelle terre di don Peppe Diana. Il convegno di presentazione, promosso dal giornalista e scrittore Sergio Nazzaro, in collaborazione con il presidente della cooperativa Al di là dei sogni Simmaco Perillo, vedrà la partecipazione del capo della polizia Franco Gabrielli, del Procuratore nazionale Antimafia Federico Cafiero de Raho, insieme al presidente della commissione Antimafia Nicola Morra e il prefetto di Caserta Raffaele Ruberto.

