The Good Life | il nuovo gioco di Hidetaka ' Swery' Suehiro è in arrivo su PC e console

Attraverso un comunicato stampa, The Irregular Corporation (Murder By Numbers, PC Building Simulator) ha annunciato che sarà l'editore del nuovo RPG freestyle di White Owls Inc., The Good Life. Oggi è stato pubblicato un nuovo trailer che mostra alcune novità del gioco finanziato su Kickstarter l'anno scorso da oltre 12.000 appassionati. Sviluppato da Swery (Deadly Premonition, The MISSING: J.J. Macfield and the Island of Memories), The Good Life sarà disponibile durante l'estate del 2021 su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC. In The Good Life, i giocatori vestono i panni della fotografa newyorchese Naomi, la cui vita prende una piega inaspettata e si ritrova nella pittoresca cittadina rurale inglese di ...

The Irregular Corporation ha svelato la finestra di lancio per The Good Life, RPG di White Owls Inc. in sviluppo per PS4, Xbox, Switch e PC.

