Sette anni senza Paul Walker | online il video tributo

Leggi su corrierenazionale

(Di lunedì 30 novembre 2020)il: 7fa la morte della star di Fast and Furious. Neluno sguardo, un silenzio, un sorriso e un addio “Tu sarai sempre mio fratello”. Il giorno dell’versario della morte diriecheggiano le parole pronunciate da Vin Diesel in Fast and Furious 7. Un… L'articolo Corriere Nazionale.