Scomparso il monolite argentato ritrovato giorni fa in una zona desertica dello Utah (Di lunedì 30 novembre 2020) Il Dipartimento di pubblica sicurezza dello Utah ha informato sulla scomparsa del monolite argentato, ritrovato pochi giorni fa in una zona desertica. Il monolite argentato ritrovato nel deserto dello Utah qualche giorno fa è sparito. Le immagini del monolite avevano fatto il giro del mondo sui social. Alcune persone hanno raggiunto il luogo per fotografare L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 30 novembre 2020) Il Dipartimento di pubblica sicurezzaha informato sulla scomparsa delpochifa in una. Ilnel desertoqualche giorno fa è sparito. Le immagini delavevano fatto il giro del mondo sui social. Alcune persone hanno raggiunto il luogo per fotografare L'articolo NewNotizie.it.

Agenzia_Ansa : Usa, scomparso il misterioso #monolite di metallo - zazoomblog : Scomparso il monolite argentato ritrovato giorni fa in una zona desertica dello Utah - #Scomparso #monolite… - Diregiovani : Il #monolite scoperto nel deserto dello #Utah la scorsa settimana è scomparso nel nulla per mano di 'un gruppo scon… - GQitalia : C'è addirittura chi pensa che se lo siano portati via gli alieni. Mah - CorrNazionale : Il monolite scoperto nel deserto dello Utah è scomparso: la struttura misteriosa è stata rimossa da sconosciuti -