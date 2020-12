Rocio Oliva ex fidanzata Maradona accusa: “È morto abbandonato, non dovevano dimetterlo” (Di lunedì 30 novembre 2020) Rocio Oliva ex fidanzata di Maradona ha fatto delle accuse scottanti. Ha detto che Diego è morto abbandonato e che non dovevano dimetterlo. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 30 novembre 2020)exdiha fatto delle accuse scottanti. Ha detto che Diego èe che nondimetterlo. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

hugmezaynx_ : #domenicalive #livenonéladurso @carmelitadurso di Maradona non lo dici che era violento con la sua ex Rocio Oliva?… - LucianoCalemme : @iamelex2 @Alessio44783138 @Elisabetta82 No, infatti. - CronacaSocial : Avete mai visto Rocio Oliva, l'ultima compagna di #DiegoMaradona? LEGGI E GUARDA ? - Bufalenet : Maradona picchia la moglie. Con la morte di un simbolo del genere, annunciata praticamente in tempo reale da noi ie… - ItaSportPress : Maradona, parla l'ex compagna Rocio Oliva: 'Morto solo. Voleva vedermi ma...' - -

Ultime Notizie dalla rete : Rocio Oliva HTTP/1.1 Server Too Busy