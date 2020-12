Real Madrid, i convocati di Zidane per lo Shaktar Donetsk (Di lunedì 30 novembre 2020) Zinedine Zidane ha convocato 21 giocatori per la partita contro lo Shakhtar Donetsk, valida per la quinta giornata del Gruppo B di Champions League. Ecco l’elenco: Portieri : Courtois, Lunin, Altube.Difensori : E. Militão, R. Varane, Nacho, Marcelo, F. Mendy, Chust.Centrocampisti : Kroos, Modri?, Casemiro, Ødegaard, Isco, Arribas.Attaccanti : Benzema, Asensio, Lucas Vazquez., Vinicius Jr., Mariano, Rodrygo. ¡Estos son los 21 jugadores convocados para enfrentarnos al @FCShakhtar!@CodereApuestas #RMUCL pic.twitter.com/dNP2zXo37H — Real Madrid C.F. (@RealMadrid) November 29, 2020 Foto: sito ufficiale Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 30 novembre 2020) Zinedineha convocato 21 giocatori per la partita contro lo Shakhtar, valida per la quinta giornata del Gruppo B di Champions League. Ecco l’elenco: Portieri : Courtois, Lunin, Altube.Difensori : E. Militão, R. Varane, Nacho, Marcelo, F. Mendy, Chust.Centrocampisti : Kroos, Modri?, Casemiro, Ødegaard, Isco, Arribas.Attaccanti : Benzema, Asensio, Lucas Vazquez., Vinicius Jr., Mariano, Rodrygo. ¡Estos son los 21 jugadores convocados para enfrentarnos al @FCShakhtar!@CodereApuestas #RMUCL pic.twitter.com/dNP2zXo37H —C.F. (@) November 29, 2020 Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

